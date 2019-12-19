Трипл-дабл Лоури помог «Торонто» в гостях обыграть «Детройт»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 99:112 (29:30, 35:40, 15:26, 20:16). Для «Рэпторс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Рэпторс» Кайл Лоури, который оформил трипл-дабл из 20 очков, 10 подборов и 10 передач. 26 очков набрал Паскаль Сиакам. Дабл-даблом из 25 очков и 13 подборов отметился Серж Ибака.

Самым результативным игроком в составе «Детройта» стал Андре Драммонд, в активе которого 22 очка, 18 подборов, 2 перехвата и 2 блокшота.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» дома уступил «Чикаго Буллз» — 109:110 ОТ (27:23, 31:29, 27:21, 13:25, 11:12).