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Трипл-дабл Лоури помог «Торонто» в гостях обыграть «Детройт»

Трипл-дабл Лоури помог «Торонто» в гостях обыграть «Детройт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 99:112 (29:30, 35:40, 15:26, 20:16). Для «Рэпторс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Рэпторс» Кайл Лоури, который оформил трипл-дабл из 20 очков, 10 подборов и 10 передач. 26 очков набрал Паскаль Сиакам. Дабл-даблом из 25 очков и 13 подборов отметился Серж Ибака.

Самым результативным игроком в составе «Детройта» стал Андре Драммонд, в активе которого 22 очка, 18 подборов, 2 перехвата и 2 блокшота.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» дома уступил «Чикаго Буллз» — 109:110 ОТ (27:23, 31:29, 27:21, 13:25, 11:12).

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
99 : 112
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Драммонд - 22, Роуз - 16, Гриффин - 15, Браун - 12, Михайлюк - 8, Кеннард - 7, Вуд - 6, Галлоуэй - 6, Снелл - 5, Моррис - 2, King, Боун, Джексон, Думбуйа, Мейкер, Томас, Фрейзер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 26, Ибака - 25, Лоури - 20, Ануноби - 19, Пауэлл - 9, Холлис-Джефферсон - 5, Дэвис - 4, Буше - 2, Маккоу - 2, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Томас, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
109 : 110
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Вашингтон Уизардс: Дав. Бертанс - 26, Бил - 22, Томас - 16, Браун - 10, Pasecniks - 9, Маинми - 8, Смит - 6, Мэтьюз - 5, Скофилд - 5, Бонга - 2, Брайант, Вагнер, Майлз, Макрай, Робинсон, Уолл, Хатимура
Чикаго Буллз: Маркканен - 31, Лавин - 24, Саторански - 17, Данн - 15, Картер - 9, Валентайн - 5, Уайт - 3, Арчидиаконоу - 2, Гэффорд - 2, Янг - 2, Mokoka, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
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