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Защитник ЦСКА Джеймс стал MVP 14-го тура Евролиги

Защитник ЦСКА Джеймс стал MVP 14-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс стал самым ценным игроком 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с сербской «Црвеной Звездой» Джеймс собрал коллекцию из 29 очков, 3 подборов и 3 результативных передач. Рейтинг эффективности баскетболиста — 32. Его усилия помогли команде из Москвы одержать победу со счётом 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12).

После этой победы ЦСКА вышел на пятую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. После 14 туров в активе ЦСКА девять побед и пять поражений. Лидирует в чемпионате турецкий «Анадолу Эфес».

Второй показатель эффективности в туре продемонстрировал Алексей Швед из «Химок» – 30 баллов, но его команда уступила в овертайме «Олимпиакосу».

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