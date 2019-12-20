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Результаты матчей НБА за 19 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 19 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

19 декабря состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома победил «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на трипл-дабл Леброна Джеймса, который набрал 21 очко, собрал 12 подборов и отдал 11 передач. Его партнёр Энтони Дэвис и Яннис Адетокунбо («Милуоки») отметились дабл-даблами: американец набрал 36 очков, сделал 10 подборов и отдал 5 передач, а у грека 34 очка, 10 подборов и 6 передач. Окончательный счёт — 111:104 в пользу «Бакс».

«Сан-Антонио Спёрс» на своём паркете выиграл у «Бруклин Нетс», несмотря на 41 очко, 1 подбор и 5 передач Спенсера Динвидди. Итоговый счёт — 118:105 в пользу «Сан-Антонио».

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Клипперс». Самым результативным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук («Хьюстон»), на счету которого дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и 5 передач. Его партнёр Джеймс Харден также сделал дабл-дабл: 28 очков, 1 подбор и 10 передач. У «Клипперс» самым результативным игроком стал Пол Джордж, на счету которого 34 очка, 9 подборов и 3 передачи. Его партнёр Кавай Леонард набрал 25 очков, собрал 9 подборов и отдал 4 передачи. Окончательный счёт — 122:117 в пользу «Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
106 : 111
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Атланта Хоукс: Янг - 30, Паркер - 23, Хаертер - 17, Реддиш - 14, Хантер - 5, Бембри - 4, Лень - 4, Фернанду - 4, Краббе - 3, Тёрнер - 2, Браун, Гудвин, Джонс, Картер, Коллинс, Парсонс
Юта Джаз: Митчелл - 30, Гобер - 20, Богданович - 19, Инглс - 14, Мудиэй - 10, Грин - 7, Ньянг - 6, О'Нил - 5, Morgan, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Хилл - 21, Миддлтон - 15, Мэттьюз - 13, Лопес - 10, Корвер - 6, Дивинченцо - 5, Браун - 3, Ильясова - 2, Коннотон - 2, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Грин - 21, Джеймс - 21, Колдуэлл-Поуп - 18, Макги - 4, Рондо - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Карузо, Кузма, Кук
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 105
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Миллз - 27, Олдридж - 20, Мюррей - 13, Уайт - 13, Дерозан - 12, Белинелли - 11, Форбс - 6, Poeltl - 4, Лайлз - 4, Уокер - 4, Гэй - 2, Мету - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Ойбанкс
Бруклин Нетс: Динуайдди - 41, Аллен - 19, Темпл - 10, Принс - 9, Харрис - 9, Чендлер - 8, Нваба - 4, Джордан - 3, Муса - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Пинсон, Элленсон
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 34, Леонард - 25, Харрелл - 19, Шамет - 13, Беверли - 10, Л. Уильямс - 6, Паттерсон - 6, Зубац - 3, Макгрудер - 1, Coffey, Грин, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Робинсон, Уолтон, Харклесс
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 40, Харден - 28, Капела - 16, Риверс - 10, Такер - 10, Хаус - 10, Маклемор - 8, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Кларк, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
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