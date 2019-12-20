Результаты матчей НБА за 19 декабря 2019 года

19 декабря состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома победил «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на трипл-дабл Леброна Джеймса, который набрал 21 очко, собрал 12 подборов и отдал 11 передач. Его партнёр Энтони Дэвис и Яннис Адетокунбо («Милуоки») отметились дабл-даблами: американец набрал 36 очков, сделал 10 подборов и отдал 5 передач, а у грека 34 очка, 10 подборов и 6 передач. Окончательный счёт — 111:104 в пользу «Бакс».

«Сан-Антонио Спёрс» на своём паркете выиграл у «Бруклин Нетс», несмотря на 41 очко, 1 подбор и 5 передач Спенсера Динвидди. Итоговый счёт — 118:105 в пользу «Сан-Антонио».

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Клипперс». Самым результативным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук («Хьюстон»), на счету которого дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и 5 передач. Его партнёр Джеймс Харден также сделал дабл-дабл: 28 очков, 1 подбор и 10 передач. У «Клипперс» самым результативным игроком стал Пол Джордж, на счету которого 34 очка, 9 подборов и 3 передачи. Его партнёр Кавай Леонард набрал 25 очков, собрал 9 подборов и отдал 4 передачи. Окончательный счёт — 122:117 в пользу «Рокетс».