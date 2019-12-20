Йович в матче с «Жальгирисом» набрал 25 очков, не допуская промахов

В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Жальгирис». Подопечные Куртинайтиса смогли одержать победу со счётом 83:74. Весомый вклад в победу российской команды внёс сербский защитник Стефан Йович. Почти за 27 минут игрового времени ему удалось набрать 25 очков.

При этом Йович добился едва ли не уникального результата, набрав 25 баллов, не допуская промахов. После 24 минут пребывания на площадке в его активе было 4 точных броска из 4 со средней дистанции, 5 из 5 точных трёхочковых и 2 из 2 реализованных штрафных. Таким образом, Стефан установил личный рекорд результативности в Евролиге.

В конце встречи серб всё же допустил единственный промах, не реализовав бросок из-за дуги.