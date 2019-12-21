Чирлидерши с подарками, Дед Мороз — фанат и кульбит Йовича. Фото «Химки» — «Жальгирис»

20 декабря в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Жальгирис». Хозяева удачно начали встречу и уже после первой четверти вели с разницей в 5 баллов — 21:16. К большому перерыву подопечные Куртинайтиса сохраняли преимущество — 38:33.



Во второй половине матча команда из России не сбавляла обороты и понемногу прибавляла от четверти к четверти. В итоге «Химки» одержали победу со счётом 83:74.



Лучшими в составе победителей стали Алексей Швед и Стефан Йович. Первый набрал 25 баллов и совершил 5 передач, а на счету Йовича 25 баллов и 3 подбора. У «Жальгириса» 24 очка — на счету Джока Лэндейла.



«Химки» одержали вторую победу в последних семи матчах Евролиги.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Жальгирис» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.