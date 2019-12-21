36 очков Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Орландо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете переиграл «Орландо Мэджик».



Хозяева в первой четверти захватили инициативу в матче и выиграли первый игровой отрезок с разницей в 17 очков. Во второй четверти «Орландо» удалось отыграть часть преимущества, сократив его до 12 очков.



В третьей игровом отрезке сильнее снова оказались баскетболисты «Портленда», а в заключительной четверти «Орландо» удалось отыграть только три очка отставания. Итоговый счёт встречи — 118:103 (31:13, 26:31, 36:31, 25:28).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 36 очков. Дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд, на счету которого 10 очков и 17 подборов.



В составе гостей дабл-дабл на счету Николы Вучевича — 23 очка и 12 подборов.