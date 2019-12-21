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36 очков Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Орландо»

36 очков Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете переиграл «Орландо Мэджик».

Хозяева в первой четверти захватили инициативу в матче и выиграли первый игровой отрезок с разницей в 17 очков. Во второй четверти «Орландо» удалось отыграть часть преимущества, сократив его до 12 очков.

В третьей игровом отрезке сильнее снова оказались баскетболисты «Портленда», а в заключительной четверти «Орландо» удалось отыграть только три очка отставания. Итоговый счёт встречи — 118:103 (31:13, 26:31, 36:31, 25:28).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 36 очков. Дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд, на счету которого 10 очков и 17 подборов.

В составе гостей дабл-дабл на счету Николы Вучевича — 23 очка и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
118 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 36, Макколлум - 31, Бэйзмор - 11, Уайтсайд - 10, Лябисье - 8, Саймонс - 8, Трент-мл. - 6, Энтони - 5, Толливер - 3, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
Орландо Мэджик: Вучевич - 23, Огастин - 17, Фурнье - 16, Гордон - 11, Айзек - 10, Фульц - 10, Росс - 9, Фразьер - 3, Бамба - 2, Ивунду - 2, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти
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