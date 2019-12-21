Дэвис: «Лейкерс» будут стараться не проигрывать два матча подряд
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда не расстраивается из-за двух поражений подряд.
«Лос-Анджелес Лейкерс» не унывает. Мы найдём способ победить. Заверяю, мы продолжим борьбу. Таков наш настрой на весь нынешний сезон. Да, мы проиграли две встречи подряд, но наш подход остаётся прежним: мы будем стараться не проигрывать два матча подряд. После поражения нужно сделать выводы и добиться всего необходимого, чтобы не проигрывать два раза подряд», — приводит слова Энтони Дэвиса ESPN.
Напомним, ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил сначала «Индиане», а затем «Милуоки».
«Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает лидировать в таблице Западной конференции, одержав 24 победы в 29 матчах.
- 21 декабря 2019
-
13:46
-
12:47
-
11:49
-
10:42
-
09:30
-
09:12
-
09:10
-
08:30
-
07:29
-
06:45
-
06:17
-
05:32
-
00:33
-
00:26
- 20 декабря 2019
-
23:25
-
22:36
-
22:10
-
21:55
-
20:47
-
19:56
-
18:59
-
17:52
-
16:23
-
14:55
-
13:31
-
13:03
-
11:40
-
10:12
-
10:00
-
09:37
-
07:10
-
06:44
-
01:08
-
00:59
- 19 декабря 2019
-
23:46
Партнерский контент