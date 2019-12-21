Дэвис: «Лейкерс» будут стараться не проигрывать два матча подряд

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда не расстраивается из-за двух поражений подряд.



«Лос-Анджелес Лейкерс» не унывает. Мы найдём способ победить. Заверяю, мы продолжим борьбу. Таков наш настрой на весь нынешний сезон. Да, мы проиграли две встречи подряд, но наш подход остаётся прежним: мы будем стараться не проигрывать два матча подряд. После поражения нужно сделать выводы и добиться всего необходимого, чтобы не проигрывать два раза подряд», — приводит слова Энтони Дэвиса ESPN.



Напомним, ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил сначала «Индиане», а затем «Милуоки».



«Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает лидировать в таблице Западной конференции, одержав 24 победы в 29 матчах.