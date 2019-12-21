Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дэвис: «Лейкерс» будут стараться не проигрывать два матча подряд

Дэвис: «Лейкерс» будут стараться не проигрывать два матча подряд
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда не расстраивается из-за двух поражений подряд.

«Лос-Анджелес Лейкерс» не унывает. Мы найдём способ победить. Заверяю, мы продолжим борьбу. Таков наш настрой на весь нынешний сезон. Да, мы проиграли две встречи подряд, но наш подход остаётся прежним: мы будем стараться не проигрывать два матча подряд. После поражения нужно сделать выводы и добиться всего необходимого, чтобы не проигрывать два раза подряд», — приводит слова Энтони Дэвиса ESPN.

Напомним, ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил сначала «Индиане», а затем «Милуоки».

«Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает лидировать в таблице Западной конференции, одержав 24 победы в 29 матчах.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019