Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

29 очков Розира не помогли «Шарлотт» избежать поражения от «Юты»

29 очков Розира не помогли «Шарлотт» избежать поражения от «Юты»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:107.

Лучшим игроком по набранным очкам стал разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир. На его счету 29 очков, 4 подбора и 3 передачи.

В составе «Юты» лидером по результативности стал хорватский форвард Боян Богданович, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора и 3 передачи.

Дабл-даблом отметился центровой «Юты» Руди Гобер. В его коллекции 17 очков, 19 подборов и 1 передача.

«Шарлотт» потерпел 2-е поражение подряд, а «Юта» одержала 5-ю победу кряду.

«Шарлотт» (13-19) занимает 9-е место в Восточной конференции, а «Юта» (18-11) – 6-е на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 114
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Шарлотт Хорнетс: Розир - 29, Грэм - 22, Зеллер - 13, Мартин - 11, Монк - 10, Бриджес - 8, Уильямс - 7, Батюм - 5, Бийомбо - 2, Franks, Бэйкон, Вашингтон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Юта Джаз: Богданович - 26, Митчелл - 20, Гобер - 17, Инглс - 14, Мудиэй - 12, О'Нил - 11, Ньянг - 9, Грин - 5, Morgan, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019