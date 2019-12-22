29 очков Розира не помогли «Шарлотт» избежать поражения от «Юты»
В очередном матче НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:107.
Лучшим игроком по набранным очкам стал разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир. На его счету 29 очков, 4 подбора и 3 передачи.
В составе «Юты» лидером по результативности стал хорватский форвард Боян Богданович, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора и 3 передачи.
Дабл-даблом отметился центровой «Юты» Руди Гобер. В его коллекции 17 очков, 19 подборов и 1 передача.
«Шарлотт» потерпел 2-е поражение подряд, а «Юта» одержала 5-ю победу кряду.
«Шарлотт» (13-19) занимает 9-е место в Восточной конференции, а «Юта» (18-11) – 6-е на Западе.
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 114
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Шарлотт Хорнетс: Розир - 29, Грэм - 22, Зеллер - 13, Мартин - 11, Монк - 10, Бриджес - 8, Уильямс - 7, Батюм - 5, Бийомбо - 2, Franks, Бэйкон, Вашингтон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Юта Джаз: Богданович - 26, Митчелл - 20, Гобер - 17, Инглс - 14, Мудиэй - 12, О'Нил - 11, Ньянг - 9, Грин - 5, Morgan, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам
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