29 очков Розира не помогли «Шарлотт» избежать поражения от «Юты»

В очередном матче НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:107.

Лучшим игроком по набранным очкам стал разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир. На его счету 29 очков, 4 подбора и 3 передачи.

В составе «Юты» лидером по результативности стал хорватский форвард Боян Богданович, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора и 3 передачи.

Дабл-даблом отметился центровой «Юты» Руди Гобер. В его коллекции 17 очков, 19 подборов и 1 передача.

«Шарлотт» потерпел 2-е поражение подряд, а «Юта» одержала 5-ю победу кряду.

«Шарлотт» (13-19) занимает 9-е место в Восточной конференции, а «Юта» (18-11) – 6-е на Западе.