Харден вышел на 4-е место в истории НБА по числу матчей с более 40 набранными очками
Ранним утром 22 декабря мск «Хьюстон Рокетс» добыл очередную победу в регулярном чемпионате НБА. Команда их Техаса на выезде справилась с «Финикс Санз» — 139:125. Наибольший вклад в этот успех сделал Джеймс Харедн, набравший 47 очков и совершивший 7 передач за 34 минуты игрового времени. При этом Харден реализовал девять бросков из-за дуги.
Этот матч стал уже 89-м в карьере Хардена, в котором он набрал более 40 очков. Таким образом, Джеймс превзошёл по этому показателю Элджина Бэйлора и вышел на четвёртое место в истории НБА по количеству матчей с более 40 набранными очками, сообщает официальный сайт НБА.
В тройку лидеров по этому показателю входят Уилт Чемберлен (271), Майкл Джордан (173) и Коби Брайант (122).
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