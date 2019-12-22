«Зенит» потерял Абромайтиса на две недели

Форвард «Зенита» Тим Абромайтис получил травму ноги в предыдущем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Медицинское обследование показало, что баскетболист будет вынужден пропустить две недели.

В нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Тим Абромайтис принял участие в шести матчах, набирая 9,3 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 1,3 передачи. В 15 матчах Евролиги баскетболист набирал 7,8 очка, собирал 4,1 подбора и совершал 1,0 передачу.

В Единой лиге ВТБ «Зенит» на данный момент занимает лишь десятое место в турнирной таблице, одержав четыре победы в десяти матчах. В Евролиге подопечные Плазы располагаются на 17-м месте.