Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Зенит» потерял Абромайтиса на две недели

«Зенит» потерял Абромайтиса на две недели
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Зенита» Тим Абромайтис получил травму ноги в предыдущем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Медицинское обследование показало, что баскетболист будет вынужден пропустить две недели.

В нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Тим Абромайтис принял участие в шести матчах, набирая 9,3 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 1,3 передачи. В 15 матчах Евролиги баскетболист набирал 7,8 очка, собирал 4,1 подбора и совершал 1,0 передачу.

В Единой лиге ВТБ «Зенит» на данный момент занимает лишь десятое место в турнирной таблице, одержав четыре победы в десяти матчах. В Евролиге подопечные Плазы располагаются на 17-м месте.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019