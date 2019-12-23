Дабл-дабл Лоури помог «Торонто» обыграть «Даллас»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и победил со счётом 110:107 (20:17, 22:34, 21:35, 47:21). Для «Рэпторс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Рэпторс» Кайл Лоури, который собрал коллекцию из 32 очков, 8 подборов и 10 передач. 21 очко набрал Крис Буше, 18 — у Рондэя Холлис-Джефферсона.

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал Джейлен Брансон, набравший 21 очко. Дабл-даблом отметился Кристапс Порзингис (19 очков, 12 подборов). Лидер «Маверикс» Лука Дончич участия в матче не принимал.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» дома обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 119:93 (30:37, 29:19, 25:21, 35:16).