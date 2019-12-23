Дабл-дабл Лоури помог «Торонто» обыграть «Даллас»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и победил со счётом 110:107 (20:17, 22:34, 21:35, 47:21). Для «Рэпторс» эта победа стала пятой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал разыгрывающий «Рэпторс» Кайл Лоури, который собрал коллекцию из 32 очков, 8 подборов и 10 передач. 21 очко набрал Крис Буше, 18 — у Рондэя Холлис-Джефферсона.
Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал Джейлен Брансон, набравший 21 очко. Дабл-даблом отметился Кристапс Порзингис (19 очков, 12 подборов). Лидер «Маверикс» Лука Дончич участия в матче не принимал.
В параллельном матче «Бостон Селтикс» дома обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 119:93 (30:37, 29:19, 25:21, 35:16).
- 23 декабря 2019
-
05:40
-
04:49
-
00:51
- 22 декабря 2019
-
23:54
-
22:37
-
21:48
-
20:48
-
19:40
-
17:27
-
16:49
-
15:53
-
14:00
-
12:50
-
11:30
-
10:32
-
09:48
-
08:32
-
07:14
-
06:30
-
05:19
-
04:04
-
00:49
- 21 декабря 2019
-
23:39
-
22:47
-
22:31
-
20:23
-
19:45
-
18:55
-
17:20
-
16:55
-
15:41
-
14:52
-
13:46
-
12:47
-
11:49