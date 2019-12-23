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Дабл-дабл Лоури помог «Торонто» обыграть «Даллас»

Дабл-дабл Лоури помог «Торонто» обыграть «Даллас»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и победил со счётом 110:107 (20:17, 22:34, 21:35, 47:21). Для «Рэпторс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Рэпторс» Кайл Лоури, который собрал коллекцию из 32 очков, 8 подборов и 10 передач. 21 очко набрал Крис Буше, 18 — у Рондэя Холлис-Джефферсона.

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал Джейлен Брансон, набравший 21 очко. Дабл-даблом отметился Кристапс Порзингис (19 очков, 12 подборов). Лидер «Маверикс» Лука Дончич участия в матче не принимал.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» дома обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 119:93 (30:37, 29:19, 25:21, 35:16).

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Торонто Рэпторс: Лоури - 32, Буше - 21, Холлис-Джефферсон - 18, Ванвлит - 10, Дэвис - 9, Маккоу - 8, Ануноби - 6, Ибака - 6, Ponds, Бриссетт, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
Даллас Маверикс: Брансон - 21, Порзингис - 19, Пауэлл - 17, Хардуэй-младший - 16, Финни-Смит - 14, Клебер - 7, Брокхофф - 6, Райт - 5, Карри - 1, Марьянович - 1, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Джексон, Дончич, Ли
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 93
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Тейтум - 39, Уокер - 23, Браун - 16, Уильямс - 12, Кантер - 8, Лэнгфорд - 8, Оджелей - 5, Грин - 4, Фалль - 4, Waters, Пуарье, Смарт, Тайс, Уильямс, Уонамэйкер, Хэйворд, Эдвардс
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 23, Бийомбо - 18, Бриджес - 15, Розир - 14, Батюм - 6, Зеллер - 6, Мартин - 6, Монк - 3, Уильямс - 2, Franks, Бэйкон, Вашингтон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
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