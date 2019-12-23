30 очков Томаса помогли «Зениту» разгромить «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде разгромил саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Зенит» уже в первой четверти захватил инициативу, выиграв десятиминутку с разницей в 13 очков. Второй игровой отрезок также остался за санкт-петербургским клубом — преимущество «Зенита» к большому перерыву достигло 25 очков.
В третьей четверти ситуация на паркете не изменилась — сильнее также оказались питерцы, которые к заключительной четверти вели со счётом 75:44. Заключительная четверть также осталась за «Зенитом», набравшим по итогам матча 109 очков против 66 у саратовчан. Итоговый счёт встречи — 109:66 (27:14, 26:14, 22:16, 34:22) в пользу «Зенита».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 30 очков. Дабл-дабл на счету Антона Пушкова, который набрал 10 очков и совершил 11 подборов. В составе саратовчан 15 очков набрал Маркел Старкс.
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