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22 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»

22 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Гости в первой четверти сумели захватить инициативу в матче, выиграв отрезок с разницей в четыре очка. Продолжилась тенденция и во второй десятиминутке, которая также осталась за краснодарцами. К большому перерыву они вели в счёте с разницей в шесть очков — 46:40.

Третья десятиминутка полностью прошла под диктовку «Химок». Они не только сократили отставание, но и вышли вперёд — к заключительной четверти счёт на табло был 68:57 в пользу «Химок». Однако в четвёртом игровом отрезке «Локо» удалось набрать 37 очков против 21 у «Химок» и оформить победу. Итоговый счёт встречи — 94:89 (23:19, 23:21, 11:28, 37:21) в пользу краснодарского клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 19 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Алан Уильямс, набравший 12 очков и совершивший 10 подборов. В составе хозяев 22 очка на свой счёт записал Алексей Швед.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 19:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
89 : 94
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Химки: Букер, Вяльцев, Гилл, Дайр. Бертанс, Евстигнеев, Зайцев, Йеребко, Карасёв, Крамер, Моня, Швед, Эванс
Локомотив-Кубань: Ведищев, Д. Кулагин, Деккер, Долинин, Ивлев, Ильницкий, Калниетис, Каммингс, Кузминскас, Мотовилов, О'Брайант, Уильямс
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