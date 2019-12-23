22 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Гости в первой четверти сумели захватить инициативу в матче, выиграв отрезок с разницей в четыре очка. Продолжилась тенденция и во второй десятиминутке, которая также осталась за краснодарцами. К большому перерыву они вели в счёте с разницей в шесть очков — 46:40.
Третья десятиминутка полностью прошла под диктовку «Химок». Они не только сократили отставание, но и вышли вперёд — к заключительной четверти счёт на табло был 68:57 в пользу «Химок». Однако в четвёртом игровом отрезке «Локо» удалось набрать 37 очков против 21 у «Химок» и оформить победу. Итоговый счёт встречи — 94:89 (23:19, 23:21, 11:28, 37:21) в пользу краснодарского клуба.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 19 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Алан Уильямс, набравший 12 очков и совершивший 10 подборов. В составе хозяев 22 очка на свой счёт записал Алексей Швед.
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