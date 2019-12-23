Плаза: игроки поняли, что матч с «Автодором» — важнейший

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал победу своих подопечных над «Автодором».
«Мы хорошо подготовились к этому матчу. Знали, что «Автодор» способен побеждать сильные клубы, и понимали, что если мы не сыграем на все сто процентов, то будем мучиться. Важно, что команда понимала: после матча в Стамбуле нужно показать свое истинное лицо вновь. Игроки поняли, что матч с «Автодором» — важнейший, потому что мы не очень здорово выступали в Единой лиге и надо было навёрстывать упущенное.
Если отпустить «Автодор» в игре, у них достаточно мощи, чтобы прибить любую команду, как они это сделали в игре с «Нижним» и «Локомотивом». Мы продемонстрировали свой лучший баскетбол с первой четверти до конца встречи», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.
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