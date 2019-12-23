«Локомотив-Кубань» прервал серию «Химок» из 11 побед подряд в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» прервал серию подмосковных «Химок» из 11 побед подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В матче, прошедшем 23 декабря в Химках, краснодарский клуб смог нанести поражение лидерам турнирной таблицы со счётом 94:89 (23:19, 23:21, 11:28, 37:21).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 19 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Алан Уильямс, набравший 12 очков и совершивший 10 подборов. В составе хозяев 22 очка на свой счёт записал Алексей Швед.



После 12 матчей подмосковный клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, на втором месте с тремя поражениями в 12 матчах находится ЦСКА. «Локомотив-Кубань», имея семь побед и четыре поражения в 11 матчах, занимает третью строчку,. Столько же поражений у УНИКСа и «Енисея», но они провели 10 и 9 матчей соответственно.