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Швед стал самым результативным игроком в истории «Химок»

Швед стал самым результативным игроком в истории «Химок»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Химок» Алексей Швед стал самым результативным игроком в истории подмосковного клуба. Для этого Шведу необходимо было набрать в предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань» 14 очков. Швед набрал в матче с краснодарской командой 22 очка.

Теперь в активе Шведа 4687 очков в 234 матчах (в среднем он набирает 20,03 очка за игру). У находящегося на втором месте Виталия Фридзона на 9 очков меньше — 4678 в 466 матчах, средняя результативность — 10,04 очка за игру.

Встреча «Химок» и «Локомотива-Кубань» завершилась победой краснодарского клуба — 94:89 (23:19, 23:21, 11:28, 37:21).

После 12 матчей подмосковный клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, на втором месте с тремя поражениями в 12 матчах находится ЦСКА. «Локомотив-Кубань», имея семь побед и четыре поражения в 11 матчах, занимает третью строчку.

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