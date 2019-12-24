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«Фанат не преступник», оскал Уильямса и «блестящий» чирлидинг. Яркие фото «Химки» — «Локо»

Группа поддержки БК «Химки»
«Фанат не преступник», оскал Уильямса и «блестящий» чирлидинг. Яркие фото «Химки» — «Локо»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

23 декабря в Химках на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Химки».

Гости в первой четверти сумели захватить инициативу в матче, выиграв отрезок с разницей в четыре очка. Продолжилась тенденция и во второй десятиминутке, которая также осталась за краснодарцами. К большому перерыву они вели в счёте с разницей в шесть очков — 46:40.

Третья десятиминутка полностью прошла под диктовку «Химок». Они не только сократили отставание, но и вышли вперёд — к заключительной четверти счёт на табло был 68:57 в пользу «Химок». Однако в четвёртом игровом отрезке «Локо» удалось набрать 37 очков против 21 у «Химок» и оформить победу. Итоговый счёт встречи — 94:89 (23:19, 23:21, 11:28, 37:21) в пользу краснодарского клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 19 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Алан Уильямс, набравший 12 очков и совершивший 10 подборов. В составе хозяев 22 очка на свой счёт записал Алексей Швед.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Локомотив-Кубань» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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