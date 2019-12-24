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Результаты матчей НБА за 23 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 23 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

23 декабря состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Филадельфия Сиксерс» на выезде победил «Детройт Пистонс». Бен Симмонс («Филадельфия») сделал трипл-дабл, набрав 16 очков, собрав 13 подборов и отдав 17 передач. Итоговый счёт — 125:109 в пользу «Сиксерс».

«Денвер Наггетс» в гостях обыграл «Финикс Санз». Никола Йокич («Денвер») отметился дабл-даблом: на его счету 22 очка, 12 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 113:111 в пользу «Наггетс».

«Хьюстон Рокетс» на выезде выиграл у «Сакраменто Кингз». Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден, который набрал 34 очка, собрал 5 подборов и отдал 3 передачи. На счету его партнёра Расселла Уэстбрука 28 очков, 7 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 113:104 в пользу «Хьюстона».

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
103 : 95
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик: Росс - 26, Вучевич - 21, Гордон - 16, Айзек - 13, Фульц - 13, Фурнье - 8, Бамба - 4, Огастин - 2, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Саторански - 20, Маркканен - 10, Уайт - 9, Данн - 8, Янг - 7, Картер - 6, Гэффорд - 5, Арчидиаконоу - 4, Mokoka, Валентайн, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 121
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 35, Дотсон - 19, Барретт - 18, Трир - 11, Нокс - 8, Портис - 8, Робинсон - 6, Нтиликина - 5, Пэйтон - 5, Аллен, Баллок, Браздейкис, Гибсон, Моррис, Рэбб, Смит, Эллингтон
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Браун - 26, Смит - 17, Pasecniks - 14, Пэйтон II - 10, Маинми - 8, Мэтьюз - 6, Бонга - 4, Робинсон - 3, Скофилд - 3, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Макрай, Томас, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
120 : 115
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 24, Уоррен - 24, Холидей - 19, Лэмб - 12, Макконнел - 12, Сабонис - 12, Макдермотт - 8, Самнер - 6, Холидэй - 3, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон
Торонто Рэпторс: Лоури - 30, Ибака - 23, Ванвлит - 21, Ануноби - 15, Дэвис - 8, Холлис-Джефферсон - 8, Буше - 5, Маккоу - 5, Ponds, Бриссетт, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
109 : 125
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Драммонд - 27, Роуз - 16, Михайлюк - 13, Моррис - 11, Вуд - 8, Гриффин - 8, Снелл - 8, Фрейзер - 7, Галлоуэй - 6, Мейкер - 4, Думбуйа - 1, King, Боун, Браун, Джексон, Кеннард, Томас
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 35, Коркмаз - 21, Эмбиид - 20, Симмонс - 16, Ричардсон - 9, Хорфорд - 9, Скотт - 7, Эннис - 6, Милтон - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Нето, О'Куинн, Смит, Тибулл
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 118
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Секстон - 25, Гарлэнд - 21, Лав - 20, Осман - 18, Портер - 15, Деллаведова - 8, Хенсон - 6, Найт - 3, Томпсон - 3, Маккинни - 2, Windler, Жижич, Кларксон, Кук, Нэнс, Уэйд
Атланта Хоукс: Янг - 30, Коллинс - 27, Хантер - 23, Хаертер - 19, Паркер - 7, Реддиш - 7, Картер - 3, Фернанду - 2, Бембри, Браун, Гудвин, Джонс, Краббе, Лень, Парсонс, Тёрнер
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
107 : 104
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Майами Хит: Батлер - 20, Адебайо - 18, Хироу - 17, Горан Драгич - 15, Леонард - 11, Нанн - 10, Джонс - 8, Робинсон - 5, Олиник - 3, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Юта Джаз: Инглс - 27, Богданович - 19, Гобер - 18, Митчелл - 13, Мудиэй - 12, Грин - 7, О'Нил - 5, Ньянг - 3, Morgan, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 145
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Морант - 19, Валанчюнас - 18, Брукс - 14, Джонс - 11, Кларк - 10, Аллен - 8, Мелтон - 6, Краудер - 4, Хилл - 3, Андерсон, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 40, Дерозан - 26, Лайлз - 17, Мюррей - 14, Белинелли - 10, Форбс - 9, Миллз - 8, Уайт - 7, Гэй - 6, Мету - 4, Кэрролл - 2, Уокер - 2, Poeltl, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Рубио - 21, Убре - 14, Камински - 13, Шарич - 13, Бриджес - 12, Букер - 11, Бэйнс - 11, Джонсон - 11, Картер - 5, Jerome, Lecque, Джонсон, Диалло, Окобо, Харпер, Эйтон
Денвер Наггетс: Маррей - 28, Йокич - 22, Бартон - 13, Грант - 11, Миллсэп - 10, Харрис - 9, Моррис - 8, Бисли - 7, Портер - 3, Пламли - 2, Bol, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
104 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Ариза - 12, Холмс - 12, Багли III - 11, Бьелица - 10, Хилд - 10, Барнс - 9, Джозеф - 9, Guy, Богданович, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Феррелл
Хьюстон Рокетс: Харден - 34, Уэстбрук - 28, Капела - 15, Хаус - 14, Маклемор - 8, Риверс - 7, Такер - 5, Кларк - 2, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
94 : 102
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Энтони - 23, Макколлум - 20, Лиллард - 18, Уайтсайд - 11, Лябисье - 8, Саймонс - 8, Бэйзмор - 3, Трент-мл. - 2, Литтл - 1, Браун, Коллинс, Нуркич, Оар, Толливер, Хезонья, Худ
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 21, Ингрэм - 19, Редик - 16, Мур - 13, Фэйворс - 12, Болл - 7, Уильямс - 5, Хэйс - 4, Харт - 3, Мелли - 2, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 30, Бёркс - 25, Ли - 14, Коли-Стайн - 12, Грин - 9, Пэскелл - 8, Крисс - 6, Луни - 4, Боумен - 2, Спеллмен - 2, Эванс - 1, Smailagic, Карри, Пул, Робинсон, Томпсон
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 22, Маклафлин - 19, Тиг - 12, Дьенг - 11, Бэйтс-Диоп - 10, Грэм - 8, Мартин - 8, Ноуэлл - 6, Ковингтон - 4, Вонле - 2, Окоги - 2, Reid, Белл, Калвер, Лейман, Напьер, Таунс
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