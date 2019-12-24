Результаты матчей НБА за 23 декабря 2019 года

23 декабря состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Филадельфия Сиксерс» на выезде победил «Детройт Пистонс». Бен Симмонс («Филадельфия») сделал трипл-дабл, набрав 16 очков, собрав 13 подборов и отдав 17 передач. Итоговый счёт — 125:109 в пользу «Сиксерс».

«Денвер Наггетс» в гостях обыграл «Финикс Санз». Никола Йокич («Денвер») отметился дабл-даблом: на его счету 22 очка, 12 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 113:111 в пользу «Наггетс».

«Хьюстон Рокетс» на выезде выиграл у «Сакраменто Кингз». Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден, который набрал 34 очка, собрал 5 подборов и отдал 3 передачи. На счету его партнёра Расселла Уэстбрука 28 очков, 7 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 113:104 в пользу «Хьюстона».

