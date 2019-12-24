Игроки «Юты» огорчены уходом Экзама
Лидеры «Юты Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл поделились мыслями о сделке между их клубом и «Кливленд Кавальерс». Напомним, команда из Огайо отправила в «Юту» Джордана Кларксона, получив взамен Данте Экзама и два драфт-пика второго раунда.
«Мы играли вместе шесть лет. Он отличный парень, грустно видеть, что он уходит. Надеюсь, в „Кливленде“ он получит хорошую возможность и покажет, на что он способен», — приводит слова Гобера на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эрик Уолден.
Солидарен с французским центровым и Донован Митчелл.
«В такие моменты всегда необходимо помнить, что это просто бизнес. У Данте невероятный дух. Мне нравился такой классный напарник по команде. Это отличный парень», — сказал Митчелл.
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