Кантер: за пределами США и Канады моя жизнь в опасности

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер вновь поделился мыслями о политическом преследовании со стороны правительства Турции. По словам баскетболиста, за пределами США и Канады ему угрожает опасность.

«У меня нет дома. Я убеждён, что за пределами США и Канады моя жизнь в опасности. Почти каждый день я получаю угрозы от головорезов Эрдогана. Когда я что-то говорю, это тут же тиражируется в СМИ. Это то, что ненавидит правительство Турции. Сейчас я прибыл в Торонто и чувствую здесь воздух свободы. Я нахожусь здесь с напарниками по команде и получаю удовольствие», — приводит слова Кантера Clutch Points.

Сегодня, 25 декабря, матч «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс» откроет день рождественских поединков в НБА.