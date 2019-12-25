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Кантер: за пределами США и Канады моя жизнь в опасности

Кантер: за пределами США и Канады моя жизнь в опасности
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер вновь поделился мыслями о политическом преследовании со стороны правительства Турции. По словам баскетболиста, за пределами США и Канады ему угрожает опасность.

«У меня нет дома. Я убеждён, что за пределами США и Канады моя жизнь в опасности. Почти каждый день я получаю угрозы от головорезов Эрдогана. Когда я что-то говорю, это тут же тиражируется в СМИ. Это то, что ненавидит правительство Турции. Сейчас я прибыл в Торонто и чувствую здесь воздух свободы. Я нахожусь здесь с напарниками по команде и получаю удовольствие», — приводит слова Кантера Clutch Points.

Сегодня, 25 декабря, матч «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс» откроет день рождественских поединков в НБА.

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