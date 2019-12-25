Куртинайтис: под Новый год у «Химок» небольшие проблемы с кондициями

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда сыграет с АСВЕЛом. Специалист посетовал, что к концу календарного года у подопечных наблюдаются проблемы с кондициями.

«Мы проиграли два матча по одному сценарию и должны сделать выводы из этих проигрышей. Под Новый год у нас появились небольшие проблемы с кондициями, к тому же прошлая неделя получилась очень сложной. Если посчитать, то за 12 дней мы провели пять матчей, а в таком графике сложно восстанавливаться. Против «Локомотива» хотелось получить больше помощи тех игроков, которые имеют меньше времени в Евролиге, но игра перешла в концовку, которую мы не смогли удержать. Это достаточно странное явление, и по своему опыту могу сказать, что обычно все команды имеют проблемы с тем, чтобы сделать отрыв, тогда как для нас главная проблема — сохранить результат, что гораздо проще, нежели его сделать. Это проблема, и её надо решать. Второй момент в том, что не только мы имеем подобные проблемы. Многие команды Евролиги в своих национальных чемпионатах испытывают аналогичные трудности. К примеру, АСВЕЛ, в гости к которому мы едем, в понедельник проиграл в чемпионате Франции, пусть и на выезде, хотя это физически очень крепкая команда, одна из самых сильных по атлетизму в Евролиге. Игра будет сложной.

Если перед началом сезона к АСВЕЛу было отношение как к клубу с небольшим бюджетом, который станет одним из аутсайдеров, то по ходу Евролиги они уже преподнесли немало сюрпризов, особенно на своей площадке. Даже те команды, которые у них выиграли, имели много проблем, и мы знаем, чего ожидать. Посмотрим, в какой форме мы подойдём к этому матчу, так как на тренировки у нас просто нет времени, мы на старом багаже исправляем какие-то ошибки и до следующей паузы, думаю, сможем доехать, потому что потом будет недельный перерыв, где мы сможем отдышаться и что-то подкорректировать в тренировочном процессе. Мы готовимся, знаем, что тяжело и нам и АСВЕЛу, однако такова Евролига, где надо выживать. Надеюсь, к нам подключится Янис Тимма, который для нас очень важен, и всё будет хорошо», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».