Итудис: для ЦСКА игра с «Миланом» почти гостевая

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 16-го тура регулярного чемпионата с «Миланом». Формально, для «армейцев» эта встреча будет домашней, но игра пройдёт на арене в Калининграде. В связи с этим Итудис считает, что поединок с «Миланом» будет для его команды практически гостевым.

«Эта игра для нас почти гостевая, мы находимся в тех же обстоятельствах, что и миланцы. Такова жизнь, и мы не пытаемся заранее искать какие-то оправдания. У соперников амбициозная команда, летом они перестроили состав, а недавно подписали ещё одного игрока. Нужно отнестись к матчу серьёзно и показать собственные амбиции», — приводит слова специалиста официальный сайт «армейцев».

Мыслями о предстоящем матче поделился и лидер ЦСКА, экс-защитник «Милана» Майк Джеймс.

«Это домашний матч, а дома мы обязаны побеждать. Здесь хороший зал, я не знал, чего ожидать, но он мне нравится. Надеюсь, он будет заполнен болельщиками и матч получится хорошим», — сказал американец.