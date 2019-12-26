«Голден Стэйт» одолел «Хьюстон», несмотря на 30 очков Уэстбрука

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 116:104 (28:29, 36:39, 28:19, 24:17). Для «Уорриорз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главным героев встречи стал защитник «Голден Стэйт» Дэмион Ли, в активе которого 22 очка и 15 подборов. Дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (20 очков, 11 подборов). 20 очков набрал Д'Анджело Расселл, 18 — у Гленн Робинсон.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, который собрал коллекцию из 30 очков, 12 подборов и 5 передач. Дабл-даблами отметились Джеймс Харден (24 очка, 11 передач) и Клинт Капела (10 очков, 11 подборов).