Результаты матчей НБА за 25 декабря 2019 года

25 декабря состоялось пять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Филадельфия Сиксерс» дома выиграл у «Милуоки Бакс», несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокунбо, на счету которого 18 очков, 14 подборов и 6 передач. Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид также отметился дабл-даблом: 31 очко, 11 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 121:109 в пользу «Сиксерс».
«Голден Стэйт Уорриорз» на своём паркете победил «Хьюстон Рокетс», несмотря на дабл-дабл Расселла Уэстбрука, который набрал 30 очков, собрал 12 подборов и отдал 5 передач. Его партнёр Джеймс Харден также сделал дабл-дабл: на его счету 24 очка, 6 подборов и 11 передач. Итоговый счёт — 116:104 в пользу «Голден Стэйт».
«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард («Клипперс»), сделавший дабл-дабл: 35 очков, 12 подборов и 5 передач. Леброн Джеймс («Лейкерс») остановился в шаге от трипл-дабла: 23 очка, 9 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 111:106 в пользу «Клипперс».
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- 25 декабря 2019
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- 24 декабря 2019
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