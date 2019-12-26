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Результаты матчей НБА за 25 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 25 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

25 декабря состоялось пять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Филадельфия Сиксерс» дома выиграл у «Милуоки Бакс», несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокунбо, на счету которого 18 очков, 14 подборов и 6 передач. Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид также отметился дабл-даблом: 31 очко, 11 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 121:109 в пользу «Сиксерс».

«Голден Стэйт Уорриорз» на своём паркете победил «Хьюстон Рокетс», несмотря на дабл-дабл Расселла Уэстбрука, который набрал 30 очков, собрал 12 подборов и отдал 5 передач. Его партнёр Джеймс Харден также сделал дабл-дабл: на его счету 24 очка, 6 подборов и 11 передач. Итоговый счёт — 116:104 в пользу «Голден Стэйт».

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард («Клипперс»), сделавший дабл-дабл: 35 очков, 12 подборов и 5 передач. Леброн Джеймс («Лейкерс») остановился в шаге от трипл-дабла: 23 очка, 9 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 111:106 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 20:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
102 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 27, Буше - 24, Лоури - 14, Ибака - 12, Джонсон - 6, Дэвис - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Ануноби - 5, Маккоу - 2, Ponds, Бриссетт, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
Бостон Селтикс: Браун - 30, Уокер - 22, Хэйворд - 14, Тайс - 13, Кантер - 12, Тейтум - 11, Уонамэйкер - 6, Уильямс - 4, Waters - 2, Грин - 2, Лэнгфорд - 2, Оджелей, Пуарье, Смарт, Уильямс, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 109
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Харрис - 22, Ричардсон - 18, Коркмаз - 16, Симмонс - 15, Хорфорд - 11, Бёрк - 3, Скотт - 3, Эннис - 2, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит, Тибулл
Милуоки Бакс: Миддлтон - 31, Адетокунбо - 18, Хилл - 15, Лопес - 11, Браун - 7, Ильясова - 7, Дивинченцо - 6, Коннотон - 5, Мэттьюз - 4, Корвер - 3, Лопес - 2, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2019, четверг. 01:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Ли - 22, Грин - 20, Расселл - 20, Робинсон - 18, Коли-Стайн - 10, Бёркс - 8, Эванс - 8, Крисс - 6, Боумен - 4, Smailagic, Карри, Луни, Пул, Пэскелл, Спеллмен, Томпсон
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 30, Харден - 24, Хаус - 18, Капела - 10, Такер - 7, Маклемор - 6, Риверс - 6, Кларк - 3, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 111
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 25, Дэвис - 24, Джеймс - 23, Колдуэлл-Поуп - 13, Рондо - 7, Грин - 6, Брэдли - 2, Карузо - 2, Макги - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 35, Харрелл - 18, Джордж - 17, Зубац - 11, Беверли - 8, Шамет - 7, Л. Уильямс - 6, Паттерсон - 4, Грин - 3, Харклесс - 2, Coffey, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Робинсон, Уолтон
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2019, четверг. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Грант - 17, Харрис - 15, Бисли - 13, Бартон - 10, Маррей - 8, Моррис - 5, Портер - 5, Пламли - 4, Bol, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Миллсэп, Чанчар, Эрнангомес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Холидей - 20, Харт - 16, Редик - 15, Болл - 10, Мур - 10, Фэйворс - 8, Хэйс - 2, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
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