«Миннесота» в двух овертаймах обыграла «Сакраменто», прервав 11-матчевую серию поражений

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей после двух овертаймов со счётом 105:104.

В составе победителей самым результативным стал Горгуи Дьенг, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 15 подборов. Также дабл-дабл оформил Эндрю Уиггинс, набрав 18 очков и сделав 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Ричаун Холмс, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов. Богдан Богданович записал в свой актив 19 очков.

Таким образом, «Сакраменто Кингз» потерпел пятое поражение подряд. «Миннесота Тимбервулвз» в свою очередь прервала 11-матчевую серию поражений.