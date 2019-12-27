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«Миннесота» в двух овертаймах обыграла «Сакраменто», прервав 11-матчевую серию поражений

«Миннесота» в двух овертаймах обыграла «Сакраменто», прервав 11-матчевую серию поражений
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей после двух овертаймов со счётом 105:104.

В составе победителей самым результативным стал Горгуи Дьенг, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 15 подборов. Также дабл-дабл оформил Эндрю Уиггинс, набрав 18 очков и сделав 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Ричаун Холмс, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов. Богдан Богданович записал в свой актив 19 очков.

Таким образом, «Сакраменто Кингз» потерпел пятое поражение подряд. «Миннесота Тимбервулвз» в свою очередь прервала 11-матчевую серию поражений.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
104 : 105
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Холмс - 20, Богданович - 19, Багли III - 18, Хилд - 17, Барнс - 11, Джозеф - 10, Бьелица - 7, Фокс - 2, Guy, Ариза, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Феррелл
Миннесота Тимбервулвз: Дьенг - 21, Ковингтон - 19, Уиггинс - 18, Тиг - 15, Грэм - 9, Окоги - 7, Калвер - 5, Вонле - 4, Мартин - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Напьер - 2, Reid, Белл, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Таунс
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