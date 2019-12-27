Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

14 очков Холлинса не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Црвеной Звездой»

14 очков Холлинса не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Црвеной Звездой»
Баскетбол / Евролига 0

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Гости с первой четверти захватили инициативу в матче и завершили игровой отрезок с преимуществом в четыре очка. Во второй четверти «Зениту» удалось вернуться в игру и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 40:37 в пользу санкт-петербургского клуба.

В третьей четверти «Црвене Звезде» удалось переиграть «Зенит» вдвое, снова выйти вперёд, а в заключительном игровом отрезке в равной борьбе сильнее оказались именно сербы. Итоговый счёт встречи — 65:58 (20:16, 17:24, 14:7, 14:11) в пользу «Црвены Звезды».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 26 очков. В составе «Зенита» 14 очков на счету Остина Холлинса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
27 декабря 2019, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
58 : 65
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Зенит: Холлинс - 14, Томас - 11, Понкрашов - 8, Айверсон - 6, Айон - 6, Воронов - 6, Понитка - 4, Альбиси - 3, Пушков, Рэнфро, Трушкин, Хвостов
Црвена Звезда: Бэрон - 26, Браун - 18, Гист - 7, Штимац - 6, Лазич - 5, Чович - 3, Давидовац, Дженкинс, Добрич, Кузмич, Симанич, Ягодич-Куриджа
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019