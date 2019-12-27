14 очков Холлинса не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Црвеной Звездой»

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Гости с первой четверти захватили инициативу в матче и завершили игровой отрезок с преимуществом в четыре очка. Во второй четверти «Зениту» удалось вернуться в игру и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 40:37 в пользу санкт-петербургского клуба.



В третьей четверти «Црвене Звезде» удалось переиграть «Зенит» вдвое, снова выйти вперёд, а в заключительном игровом отрезке в равной борьбе сильнее оказались именно сербы. Итоговый счёт встречи — 65:58 (20:16, 17:24, 14:7, 14:11) в пользу «Црвены Звезды».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 26 очков. В составе «Зенита» 14 очков на счету Остина Холлинса.