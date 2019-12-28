Итудис: ЦСКА, безусловно, страдает от слишком серьёзной нагрузки

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу подпопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском».
«Желаю счастливого Рождества тем, кто в эти дни его отмечает, и поздравляю с наступающим Новым годом. Всё произошло так, как мы ожидали. Минчане боролись, в последних трёх матчах они побеждали дважды, обыграли «Калев» и «Парму» на выезде. Мы, безусловно, страдаем от слишком серьезной нагрузки, поэтому начало получилось медленным, и мы заплатили за это. Во второй четверти «Цмоки» нас переиграли в нападении.
В перерыве мы изменили настрой, набрали 56 очков в половине. Мы бросали лучше, создавали ситуации, которые приносили нам выгоду. Поздравления команде. Приятно закончить календарный год победой, но сезон продолжается. Сегодня в зале была отличная атмосфера. Желаю удачи минчанам», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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