Вергун: надеюсь, в 2020 году концовки будут удаваться чуть лучше, чем в этом

Главный тренер «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Чтобы победить ЦСКА, нужно 40 минут играть с запредельной концентрацией и в защите, и в нападении. Мы позволили Курбанову и Джеймсу совершить броски, которые они хотят совершать. Ждать, что они промахнутся в ключевой момент, нельзя. Эти парни в очередной раз доказали, что достойны играть в ЦСКА. Мы будем биться в каждой игре, это безальтернативно.
Я верю в свою команду. Это очень классная группа игроков, которые играют с большим сердцем. Мы просто должны найти свои ключи к победам. Надеюсь, что в 2020 году концовки будут удаваться чуть лучше, чем в этом. Всех — с наступающим!» — приводит слова Ростислава Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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