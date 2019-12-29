Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Голден Стэйт»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Чейз Центр» и завершилась поражением хозяев со счётом 121:141.
Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 15 передач.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Д'Анджело Расселл, набравший 35 очков. Дэмион Ли оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.
В параллельном матче «Майами Хит» в овертайме обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 117:116. «Милуоки Бакс» на своей площадке обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 111:110.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 141
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 35, Ли - 18, Бёркс - 16, Крисс - 16, Грин - 10, Робинсон - 8, Smailagic - 5, Боумен - 5, Коли-Стайн - 4, Эванс - 4, Карри, Луни, Пул, Пэскелл, Спеллмен, Томпсон
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Хардуэй-младший - 25, Порзингис - 18, Карри - 17, Райт - 13, Пауэлл - 10, Джексон - 9, Клебер - 8, Финни-Смит - 8, Брансон - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Ли, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 116
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Батлер - 25, Горан Драгич - 19, Робинсон - 16, Хироу - 16, Джонс - 13, Адебайо - 11, Нанн - 10, Леонард - 7, Джонсон, Макон, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Ричардсон - 17, Симмонс - 15, Харрис - 12, Бёрк - 11, Эннис - 11, Хорфорд - 7, Коркмаз - 5, Скотт - 3, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит, Тибулл
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Миддлтон - 21, Ильясова - 17, Лопес - 17, Хилл - 17, Лопес - 10, Корвер - 8, Дивинченцо - 7, Браун - 6, Мэттьюз - 5, Коннотон - 3, Адетокунбо, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Орландо Мэджик: Фурнье - 23, Вучевич - 21, Айзек - 19, Огастин - 12, Росс - 9, Гордон - 5, Фульц - 4, Берч - 2, Ивунду - 2, Магетти - 2, Фразьер - 1, Амину, Бамба, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс
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