Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Голден Стэйт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Чейз Центр» и завершилась поражением хозяев со счётом 121:141.

Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 15 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Д'Анджело Расселл, набравший 35 очков. Дэмион Ли оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

В параллельном матче «Майами Хит» в овертайме обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 117:116. «Милуоки Бакс» на своей площадке обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 111:110.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».