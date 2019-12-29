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Смарт пугал одноклубников фотографиями своей глазной инфекции

Смарт пугал одноклубников фотографиями своей глазной инфекции
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт признался, что пугал своих одноклубников страшными фотографиями своей глазной инфекции. Смарт вернулся в строй в субботнем матче с «Торонто Рэпторс». До этого баскетболист из-за глазной инфекции пропустил восемь матчей.

«Я показал одноклубникам фотографии того, что было вынуто из моих глаз, и они просто пришли в ужас. Я звонил им в FaceTime и пугал, показывая мои красные глаза», — цитирует Смарта NBC Sports.

В матче с «Торонто Рэпторс» Маркус Смарт провёл на паркете 23 минуты и 24 секунды, набрав семь очков.

В нынешнем сезоне Смарт сыграл в 21 матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 11,5 очка и совершая 3,3 подбора за игру.

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