Смарт пугал одноклубников фотографиями своей глазной инфекции
Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт признался, что пугал своих одноклубников страшными фотографиями своей глазной инфекции. Смарт вернулся в строй в субботнем матче с «Торонто Рэпторс». До этого баскетболист из-за глазной инфекции пропустил восемь матчей.
«Я показал одноклубникам фотографии того, что было вынуто из моих глаз, и они просто пришли в ужас. Я звонил им в FaceTime и пугал, показывая мои красные глаза», — цитирует Смарта NBC Sports.
В матче с «Торонто Рэпторс» Маркус Смарт провёл на паркете 23 минуты и 24 секунды, набрав семь очков.
В нынешнем сезоне Смарт сыграл в 21 матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 11,5 очка и совершая 3,3 подбора за игру.
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