Смарт пугал одноклубников фотографиями своей глазной инфекции

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт признался, что пугал своих одноклубников страшными фотографиями своей глазной инфекции. Смарт вернулся в строй в субботнем матче с «Торонто Рэпторс». До этого баскетболист из-за глазной инфекции пропустил восемь матчей.



«Я показал одноклубникам фотографии того, что было вынуто из моих глаз, и они просто пришли в ужас. Я звонил им в FaceTime и пугал, показывая мои красные глаза», — цитирует Смарта NBC Sports.



В матче с «Торонто Рэпторс» Маркус Смарт провёл на паркете 23 минуты и 24 секунды, набрав семь очков.



В нынешнем сезоне Смарт сыграл в 21 матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 11,5 очка и совершая 3,3 подбора за игру.