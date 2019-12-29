«Даллас» установил новый рекорд клуба
«Даллас Маверикс» установил новый рекорд клуба по количеству точных трёхочковых бросков в одном матче, сообщает пресс-служба клуба. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» баскетболисты «Далласа» реализовали 23 дальних броска. Решающий для этого рекорда бросок в четвёртой четверти совершил Кристапс Порзингис.
«Даллас» выиграл уже девятый матч подряд с 14 и более попаданиями из-за дуги, что является второй серией в истории НБА по продолжительности.
Напомним, встреча завершилась победой «Даллас Маверикс» со счётом 141:121. Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 15 передач.
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