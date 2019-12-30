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Именинник Леброн рассказал, чего пожелал бы себе на день рождения

Именинник Леброн рассказал, чего пожелал бы себе на день рождения
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, чего бы ему хотелось пожелать себе в день рождения. Сегодня, 30 декабря, баскетболисту исполнилось 35 лет.

«Пожелал бы не проводить вечеринку. Потому что я должен за неё платить. Вот чёрт, я должен заплатить за вечеринку по поводу собственного дня рождения», — приводит слова Джеймса журналист Бен Голливер в своём «твиттере».

Леброн, первый номер драфта НБА 2003 года, начал карьеру в лиге в составе «Кливленд Кавальерс». В 2010 году баскетболист перешёл в «Майами Хит», в составе которого завоевал два титула: в 2012 и 2013 годах. В 2014 году он вернулся в «Кливленд», с которым стал чемпионом в 2016-м.

С 2018 года Джеймс выступает за «Лейкерс». В минувшем сезоне ему не удалось вывести команду в плей-офф.

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