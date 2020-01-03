«Фенербахче» подписал контракт с Нанелли

«Фенербахче» подписал контракт с лёгким форвардом Джеймсом Нанелли, сообщает Sportando. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Это не первое появление американца в стамбульской команде. Ранее он защищал её цвета в 2016-2018 гг. и был одним из ключевых игроков коллектива в 2017 году, когда «Фенербахче» завоевал трофей Евролиги.

Минувший сезон он провёл в составе «Милана», после чего принял решение покинуть Европу и попробовал заиграть в НБА. Джеймсу не удалось закрепиться в составе «Миннесоты Тимбервулвз» и «Хьюстон Рокетс», после чего он отправился в Китай, где выступал в составе «Шанхай Шаркс». В нынешнем чемпионате КБА он набирал 22,3, очка, собирал 5,5 подбора, совершал 3,3 передачи и 1,2 перехвата в среднем.