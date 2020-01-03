«Майами» выведет из обращения майку Уэйда 22 февраля

В «Майами Хит» приняли решение вывести из обращения майку с номером «3», под которым долгое время выступал Дуэйн Уэйд, сообщает Sun-Sentinel. Соответствующая церемония пройдёт уже после перерыва на Матч всех звёзд, 22 февраля, когда «Хит» на домашней арене примут другую бывшую команду Уэйда «Кливленд Кавальерс».

Уэйд — пятый номер драфта НБА 2003 года. Большую часть карьеры он провёл в составе «Майами Хит». С командой Дуэйн трижды становился чемпионом НБА. В 2016 году он перебрался в «Чикаго Буллз», а в 2017 в «Кливленд Кавальерс». Уже в 2018 году Уэйд вернулся в «Майами», где и завершил карьеру в минувшем сезоне.

В регулярных чемпионатах НБА он принял участие в 1054 матчах, набирая в них 22,0 очка, собирая 4,7 подбора и совершая 5,4 передачи. В плей-офф на его счету 177 матчей, в которых он собирал коллекцию из 22,3 очка, 5,2 подбора и 4,9 передачи. Уэйд — MVP финала НБА 2006 года, также он 13 раз участвовал в Матче всех звёзд.