Дабл-даблы Батлера и Адебайо не спасли «Майами» от разгрома в матче с «Орландо»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Майами Хит». Встреча прошла на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 105:85.

В составе победителей самым результативным стал Терренс Росс, набравший 25 очков. Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Эдрис Адебайо.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 109:106.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.