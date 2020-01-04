Дабл-даблы Батлера и Адебайо не спасли «Майами» от разгрома в матче с «Орландо»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Майами Хит». Встреча прошла на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 105:85.
В составе победителей самым результативным стал Терренс Росс, набравший 25 очков. Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Эдрис Адебайо.
В параллельном матче «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 109:106.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.
НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
105 : 85
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Росс - 25, Вучевич - 20, Гордон - 16, Фурнье - 15, Огастин - 9, Ивунду - 7, Фульц - 6, Бамба - 5, Берч - 2, Айзек, Амину, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
Майами Хит: Батлер - 23, Адебайо - 14, Робинсон - 9, Горан Драгич - 8, Леонард - 8, Нанн - 7, Джонс - 5, Олиник - 5, Хироу - 4, Сильва - 2, Джонсон, Макон, Окпала, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 106
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Браун - 24, Хэйворд - 18, Смарт - 15, Кантер - 14, Тайс - 14, Тейтум - 13, Уонамэйкер - 6, Уильямс - 5, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
Атланта Хоукс: Янг - 28, Хаертер - 17, Коллинс - 16, Хантер - 11, Краббе - 9, Гудвин - 8, Лень - 5, Реддиш - 5, Паркер - 4, Бембри - 3, Браун, Джонс, Картер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
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