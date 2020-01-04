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Фанат назвал Рэджона Рондо Крисом Полом, с которым тот враждует. Видео

Фанат назвал Рэджона Рондо Крисом Полом, с которым тот враждует. Видео
Баскетбол / НБА 0

Курьёзная ситуация произошла с разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджоном Рондо. Фанат, встретивший его в магазине, назвал его Крисом Полом, с которым у Рондо давний конфликт.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2018/19 баскетболисты вступили в потасовку.

Конфликт начался с того, что за четыре минуты до конца четвёртой четверти лёгкий форвард «Лейкерс» Брэндон Ингрэм сфолил на атакующем защитнике «Хьюстона» Джеймсе Хардене, а затем толкнул его руками в спину. В последовавшей после этого дискуссии Пол ткнул пальцем в лицо Рондо, после чего игроки обменялись ударами.

Вскоре стало известно, что к драке привёл плевок со стороны Рондо.

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