Фанат назвал Рэджона Рондо Крисом Полом, с которым тот враждует. Видео

Курьёзная ситуация произошла с разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджоном Рондо. Фанат, встретивший его в магазине, назвал его Крисом Полом, с которым у Рондо давний конфликт.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2018/19 баскетболисты вступили в потасовку.
Конфликт начался с того, что за четыре минуты до конца четвёртой четверти лёгкий форвард «Лейкерс» Брэндон Ингрэм сфолил на атакующем защитнике «Хьюстона» Джеймсе Хардене, а затем толкнул его руками в спину. В последовавшей после этого дискуссии Пол ткнул пальцем в лицо Рондо, после чего игроки обменялись ударами.
Вскоре стало известно, что к драке привёл плевок со стороны Рондо.
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