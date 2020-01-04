Уокер пропустит вторую игру «Бостона» кряду
Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кемба Уокер пропустит второй матч кряду, сообщает Clutch Points. Баскетболист простужен и продолжает проходить лечение. Таким образом, Уокер не поможет команде из Массачусетса в противостоянии с «Чикаго Буллз», эта встреча состоится в ночь на 5 января мск в Иллинойсе.
Уокер в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 30 матчах, набирая в них 22,5 очка, собирая 3,9 подбора и совершая 5,2 передачи в среднем.
В минувшем матче без Кембы «Селтикс» одержали победу над «Атлантой Хоукс» (109:106). Это была пятая победа подопечных Стивенса в последних поединках. После 32 матчей регулярного чемпионата «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 24 победы.
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