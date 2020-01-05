30 очков Секстона не спасли «Кливленд» от поражения «Оклахоме»

В очередном матче НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 121:106.

Лидером по результативности стал защитник «Кливленда» Коллин Секстон, набравший 30 очков и совершивший 5 подборов и 2 передачи. В составе «Оклахомы» лучшим стал разыгрывающий Деннис Шрёдер – 22 очка, 2 подбора и 3 передачи.

Дабл-даблом отметился центровой гостей Стивен Адамс. В его коллекции 10 очков, 16 подборов и 4 передачи.

Победная серия «Оклахомы» составляет уже 5 игр, а «Кливленд» уступил в 3-м матче кряду.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» на домашней площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» — 116:111.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг – 41 очко, 4 подбора и 8 передач.

Дабл-дабл на свой счёт записал форвард «Индианы» Домантас Сабонис. В его коллекции 25 очков, 11 подборов и 4 передачи.