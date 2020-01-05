30 очков Секстона не спасли «Кливленд» от поражения «Оклахоме»

В очередном матче НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 121:106.
Лидером по результативности стал защитник «Кливленда» Коллин Секстон, набравший 30 очков и совершивший 5 подборов и 2 передачи. В составе «Оклахомы» лучшим стал разыгрывающий Деннис Шрёдер – 22 очка, 2 подбора и 3 передачи.
Дабл-даблом отметился центровой гостей Стивен Адамс. В его коллекции 10 очков, 16 подборов и 4 передачи.
Победная серия «Оклахомы» составляет уже 5 игр, а «Кливленд» уступил в 3-м матче кряду.
В параллельном матче «Атланта Хоукс» на домашней площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» — 116:111.
Лидером по результативности стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг – 41 очко, 4 подбора и 8 передач.
Дабл-дабл на свой счёт записал форвард «Индианы» Домантас Сабонис. В его коллекции 25 очков, 11 подборов и 4 передачи.
- 5 января 2020
-
06:28
-
05:27
-
04:45
-
02:13
-
00:34
- 4 января 2020
-
23:23
-
22:45
-
21:16
-
20:25
-
19:59
-
18:41
-
17:41
-
16:43
-
15:31
-
14:58
-
13:53
-
12:48
-
10:58
-
09:19
-
09:08
-
08:54
-
07:51
-
07:40
-
06:50
-
06:30
-
06:01
-
05:47
-
01:14
-
00:49
- 3 января 2020
-
23:17
-
22:16
-
22:09
-
21:52
-
20:58
-
19:58