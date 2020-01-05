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30 очков Секстона не спасли «Кливленд» от поражения «Оклахоме»

30 очков Секстона не спасли «Кливленд» от поражения «Оклахоме»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 121:106.

Лидером по результативности стал защитник «Кливленда» Коллин Секстон, набравший 30 очков и совершивший 5 подборов и 2 передачи. В составе «Оклахомы» лучшим стал разыгрывающий Деннис Шрёдер – 22 очка, 2 подбора и 3 передачи.

Дабл-даблом отметился центровой гостей Стивен Адамс. В его коллекции 10 очков, 16 подборов и 4 передачи.

Победная серия «Оклахомы» составляет уже 5 игр, а «Кливленд» уступил в 3-м матче кряду.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Секстон - 30, Осман - 22, Гарлэнд - 20, Лав - 12, Маккинни - 6, Экзам - 5, Хенсон - 4, Томпсон - 3, Деллаведова - 2, Уэйд - 2, Windler, Жижич, Кук, Найт, Нэнс, Портер
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 22, Жильжо-Александер - 20, Галлинари - 19, Фергюсон - 13, Адамс - 10, Диалло - 10, Базли - 9, Пол - 7, Мускала - 6, Надер - 3, Ноэль - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Паттон

В параллельном матче «Атланта Хоукс» на домашней площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» — 116:111.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг – 41 очко, 4 подбора и 8 передач.

Дабл-дабл на свой счёт записал форвард «Индианы» Домантас Сабонис. В его коллекции 25 очков, 11 подборов и 4 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
116 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Янг - 41, Хаертер - 26, Лень - 16, Фернанду - 10, Бембри - 8, Гудвин - 8, Картер - 3, Джонс - 2, Краббе - 2, Браун, Коллинс, Паркер, Парсонс, Реддиш, Тёрнер, Хантер
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 25, Холидэй - 18, Уоррен - 17, Холидей - 16, Тёрнер - 14, Лэмб - 12, Макдермотт - 5, Макконнел - 2, Самнер - 2, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон
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