Плаза: «Зениту» нужно забыть несколько последних обидных поражений

Завтра, 6 января, «Зенит» проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» Ожиданиями от противостояния поделился наставник российской команды Жоан Плаза, отметивший, что подопечным нужно забыть о недавних неудачах.

"«Цмоки-Минск» — это команда, которая совсем недавно чуть не обыграла чемпиона Евролиги московский ЦСКА. Они серьёзно сопротивлялись и уступили три очка лишь на последних секундах. Это говорит о том, что соперник способен показывать хороший баскетбол и демонстрирует это прямо сейчас. Для нас же сейчас такой момент, когда нужно просто забыть несколько последних обидных поражений и постараться выиграть эту встречу", — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».