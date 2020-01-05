Анзулович: в определяющих моментах «Астана» была умнее
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Анзулович отметил, что в некоторых моментах соперники оказались умнее красноярского клуба.
«Поздравляю соперника — в определяющих моментах он был лучше и умнее. У нас были возможности решить исход игры в нашу пользу, но мы не воспользовались ими. В концовке игры «Астана» показала хладнокровие и добилась победы», — приводит слова Дражена Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
«Енисей» занимает пятую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, одержав 6 побед в 11 встречах. Следующий матч красноярский клуб проведёт дома с польской «Зелёна-Гурой».
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