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Анзулович: в определяющих моментах «Астана» была умнее

Анзулович: в определяющих моментах «Астана» была умнее
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Анзулович отметил, что в некоторых моментах соперники оказались умнее красноярского клуба.

«Поздравляю соперника — в определяющих моментах он был лучше и умнее. У нас были возможности решить исход игры в нашу пользу, но мы не воспользовались ими. В концовке игры «Астана» показала хладнокровие и добилась победы», — приводит слова Дражена Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Енисей» занимает пятую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, одержав 6 побед в 11 встречах. Следующий матч красноярский клуб проведёт дома с польской «Зелёна-Гурой».

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