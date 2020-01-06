Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трипл-дабл Леброна и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Детройт»

Трипл-дабл Леброна и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Детройт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 106:99. Для «Лейкерс» эта победа стала 5-й подряд.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Детройта» Деррик Роуз, который набрал 28 очков и совершил 3 подбора и 5 передач.

Трип-даблом отметился форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, на счету которого 21 очко, 14 подборов и 11 передач. Дабл-дабл оформил форвард хозяев Энтони Дэвис — 24 очка, 11 подборов и 2 передачи. В составе гостей – центровой Андре Драммонд (12 очков и 18 подборов).

«Лос-Анджелес Лейкерс» (29-7) лидирует в таблице Западной конференции, а «Детройт Пистонс» занимает 11-е место на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Джеймс - 21, Карузо - 13, Ховард - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Макги - 9, Грин - 7, Брэдли - 5, Кузма - 4, Рондо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Детройт Пистонс: Роуз - 28, Михайлюк - 14, Галлоуэй - 13, Драммонд - 12, Вуд - 11, Думбуйа - 11, Браун - 6, Мейкер - 4, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Моррис, Снелл, Томас, Фрейзер
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020