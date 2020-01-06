Трипл-дабл Леброна и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Детройт»

В очередном матче НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 106:99. Для «Лейкерс» эта победа стала 5-й подряд.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Детройта» Деррик Роуз, который набрал 28 очков и совершил 3 подбора и 5 передач.



Трип-даблом отметился форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, на счету которого 21 очко, 14 подборов и 11 передач. Дабл-дабл оформил форвард хозяев Энтони Дэвис — 24 очка, 11 подборов и 2 передачи. В составе гостей – центровой Андре Драммонд (12 очков и 18 подборов).



«Лос-Анджелес Лейкерс» (29-7) лидирует в таблице Западной конференции, а «Детройт Пистонс» занимает 11-е место на Востоке.