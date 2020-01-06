Астахов — о победе над ЦСКА: рад, что пока не приходится доставать ремень

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
«Побеждать всегда приятно. Могу сказать и поблагодарить команду и тренера, что они правильно отреагировали на серию поражений. Сегодня у нас были опасения от того, сумеем ли мы конкурировать с действующим чемпионом Евролиги. Тем более, что первую игру мы им проиграли. Но игра сложилась так, что команда вышла заряженной, собралось почти 7 тысяч зрителей (6877), судя по всему, это рекорд посещаемости. Я доволен, всех поздравляю, мы очень рады.
Был ли я близок к тому, чтобы снова доставать ремень? Это такие моменты, которые невозможно спрогнозировать. Это приходит спонтанно. Когда ты руководишь профессиональным клубом, случаются моменты, когда необходимо вывести из состояния комфорта игроков и тренеров. Не знаю, насколько это было близко или далеко был этот момент, но очень рад, что пока этого не предвидится», — передаёт слова Астахова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
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