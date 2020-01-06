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16 очков Холлинса помогли «Зениту» обыграть «Цмоки-Минск»

16 очков Холлинса помогли «Зениту» обыграть «Цмоки-Минск»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Гости с первой четверти захватили инициативу, поведя к первому перерыву с разницей в четыре очка. Вторая четверть также осталась за «Зенитом» — к большому перерыву счёт на табло был 39:30 в пользу санкт-петербургского клуба.

Не изменилась ситуация и в третьей четверти — «Зенит» смог увеличить преимущество до 14 очков. Заключительная четверть также осталась за гостями. Итоговый счёт встречи — 80:60 (18:14, 21:16, 20:15, 21:15) в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 16 очков. В составе «Цмоки-Минск» 22 очка набрал Роберт Лоури.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 17:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
60 : 80
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Цмоки-Минск: Лоури - 22, Салаш - 10, Барнетт - 8, Гаврилович - 7, Веремеенко - 5, Лютыч - 4, Миркович - 2, Стабровский - 2, Белянков, Лютыч, Пустогвар, Тростинецкий
Зенит: Холлинс - 16, Ренфро - 15, Томас - 13, Понкрашов - 9, Айверсон - 8, Понитка - 8, Зубков - 5, Айон - 4, Воронов - 2, Пушков, Трушкин, Хвостов
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