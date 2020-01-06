16 очков Холлинса помогли «Зениту» обыграть «Цмоки-Минск»

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Гости с первой четверти захватили инициативу, поведя к первому перерыву с разницей в четыре очка. Вторая четверть также осталась за «Зенитом» — к большому перерыву счёт на табло был 39:30 в пользу санкт-петербургского клуба.



Не изменилась ситуация и в третьей четверти — «Зенит» смог увеличить преимущество до 14 очков. Заключительная четверть также осталась за гостями. Итоговый счёт встречи — 80:60 (18:14, 21:16, 20:15, 21:15) в пользу «Зенита».



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 16 очков. В составе «Цмоки-Минск» 22 очка набрал Роберт Лоури.