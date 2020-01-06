Плаза: понимали, что с «Цмоки» лёгкой прогулки не будет
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал итоги победного для своих подопечных матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск».
«Мы изначально знали, какую игру сегодня ожидать от соперника. «Цмоки» создали много проблем ЦСКА на прошлой неделе, выиграли 2 игры из 3 перед этим, 7 игр сыграла с разницой «–5» и меньше. Поэтому все игроки и тренеры понимали, что лёгкой прогулки не будет. Ни в одной четверти хозяева не набрали больше 16 очков. Это значит, что мы сыграли неплохо в защите. Нашу игру нельзя назвать фантастической, но, думаю, она была неплохой. Мы заслужили победу», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Читайте также
- 6 января 2020
-
22:42
-
21:47
-
19:45
-
19:21
-
18:53
-
18:15
-
17:51
-
17:25
-
16:58
-
15:00
-
14:17
-
13:08
-
11:14
-
10:22
-
10:00
-
09:40
-
08:53
-
06:33
-
06:00
-
04:40
-
00:02
- 5 января 2020
-
22:29
-
21:14
-
19:53
-
18:25
-
18:00
-
16:32
-
15:40
-
14:56
-
13:36
-
12:25
-
11:35
-
10:23
-
09:25
-
08:44
Партнерский контент