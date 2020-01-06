Плаза: понимали, что с «Цмоки» лёгкой прогулки не будет

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал итоги победного для своих подопечных матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск».



«Мы изначально знали, какую игру сегодня ожидать от соперника. «Цмоки» создали много проблем ЦСКА на прошлой неделе, выиграли 2 игры из 3 перед этим, 7 игр сыграла с разницой «–5» и меньше. Поэтому все игроки и тренеры понимали, что лёгкой прогулки не будет. Ни в одной четверти хозяева не набрали больше 16 очков. Это значит, что мы сыграли неплохо в защите. Нашу игру нельзя назвать фантастической, но, думаю, она была неплохой. Мы заслужили победу», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.