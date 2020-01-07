Защитник «Реала» Кэрролл завершит карьеру по окончании сезона

Атакующий защитник мадридского «Реала» Джейси Кэрролл завершит карьеру после окончания нынешнего сезона, сообщает Sportando. В случае ухода американца руководство «Реала», вероятнее всего, вернёт в команду из аренды Клемена Препелича.
Кэрролл — ветеран мадридского клуба. 36-летний баскетболист защищает цвета испанского гранда с 2011 года. За это время он выиграл с «Реалом» пять титулов чемпиона Испании, по пять раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны. На международной арене Кэрролл дважды с мадридским «Реалом» выигрывал Евролигу.
В нынешнем сезоне Евролиги Джейси принял участие в 12 встречах, набирая в них 6,3 очка, собирая 1,1 подбора и совершая 0,4 передачи за 11:33 минуты в среднем. При этом американец реализовывает 43,2% бросков из-за дуги.
- 7 января 2020
-
19:25
-
18:59
-
17:44
-
15:13
-
15:00
-
13:05
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
06:58
-
06:25
-
06:14
-
03:49
-
02:55
-
00:35
- 6 января 2020
-
22:42
-
21:47
-
19:45
-
19:21
-
18:53
-
18:15
-
17:51
-
17:25
-
16:58
-
15:00
-
14:17
-
13:08
-
11:14
-
10:22
-
10:00
-
09:40
-
08:53
-
06:33