Защитник «Реала» Кэрролл завершит карьеру по окончании сезона

Атакующий защитник мадридского «Реала» Джейси Кэрролл завершит карьеру после окончания нынешнего сезона, сообщает Sportando. В случае ухода американца руководство «Реала», вероятнее всего, вернёт в команду из аренды Клемена Препелича.

Кэрролл — ветеран мадридского клуба. 36-летний баскетболист защищает цвета испанского гранда с 2011 года. За это время он выиграл с «Реалом» пять титулов чемпиона Испании, по пять раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны. На международной арене Кэрролл дважды с мадридским «Реалом» выигрывал Евролигу.

В нынешнем сезоне Евролиги Джейси принял участие в 12 встречах, набирая в них 6,3 очка, собирая 1,1 подбора и совершая 0,4 передачи за 11:33 минуты в среднем. При этом американец реализовывает 43,2% бросков из-за дуги.