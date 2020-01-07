22 очка Уиллиса не помогли «Нижнему Новгороду» избежать разгрома от «Морнара» в ЛЧ

Сегодня, 7 января, в Черногории состоялся матч 10-го тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором «Морнар» принимал «Нижний Новгород».

Хозяева быстро завладели инициативой и уже к концу первой четверти лидировали с двузначным преимуществом — 27:16. Во второй десятиминутке «Морнар» удерживал преимущество в 11 очков — 40:29. После большого перерыва рисунок игры не менялся, и к концу третьего отрезка черногорцы вели с отрывом в 18 очков — 61:43. В заключительные десять минут матча «Морнар» не сбавлял обороты и одержал победу с разгромным счётом — 87:66.

Самым результативным в составе победителей стал Милко Бьелица, набравший 16 очков. У «Нижнего Новгород» отметился Дерлин Уиллис, записавший в свой актив 22 балла.