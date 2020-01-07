22 очка Уиллиса не помогли «Нижнему Новгороду» избежать разгрома от «Морнара» в ЛЧ
Сегодня, 7 января, в Черногории состоялся матч 10-го тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором «Морнар» принимал «Нижний Новгород».
Хозяева быстро завладели инициативой и уже к концу первой четверти лидировали с двузначным преимуществом — 27:16. Во второй десятиминутке «Морнар» удерживал преимущество в 11 очков — 40:29. После большого перерыва рисунок игры не менялся, и к концу третьего отрезка черногорцы вели с отрывом в 18 очков — 61:43. В заключительные десять минут матча «Морнар» не сбавлял обороты и одержал победу с разгромным счётом — 87:66.
Самым результативным в составе победителей стал Милко Бьелица, набравший 16 очков. У «Нижнего Новгород» отметился Дерлин Уиллис, записавший в свой актив 22 балла.
Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 10-й тур
07 января 2020, вторник. 22:00 МСК
Морнар
Бар, Черногория
Окончен
87 : 66
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Морнар: Бьелица - 16, Паллен - 14, Харрис - 10, Уоллер - 8, Нидхам - 7, Шехович - 7, Враньеш - 6, Павич - 6, Бегич - 5, Вуйошевич - 4, Лукович - 2, Маркота - 2
Нижний Новгород: Уиллис - 22, Дженкинс - 12, Винник - 9, Астапкович - 6, Антипов - 4, Комолов - 4, Бабурин - 3, Стребков - 3, Браун - 2, Ганькевич - 1, Сорокин, Чадов
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