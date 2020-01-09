Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.
В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 41 очка, 10 подборов и 10 передач.
За «Атланту» трипл-дабл оформил Трей Янг (42 очка, 13 подборов и 10 передач). По дабл-даблу в свой актив записали Джон Коллинс (17 очков и 14 подборов) и Алексей Лень (14 очков и 10 подборов).
«Атланта» потерпела второе поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал третью победу кряду.
В следующем матче «Атланта» сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Хьюстон» встретится с «Оклахома-Сити Тандер».
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
115 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Атланта Хоукс: Янг - 42, Коллинс - 17, Лень - 14, Хаертер - 11, Краббе - 9, Гудвин - 8, Реддиш - 7, Хантер - 5, Бембри - 2, Watson, Браун, Джонс, Картер, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
Хьюстон Рокетс: Харден - 41, Капела - 22, Маклемор - 18, Гордон - 17, Риверс - 10, Такер - 8, Хаус - 4, Хартенштайн - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Уэстбрук, Чендлер
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