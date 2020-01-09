Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.

В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 41 очка, 10 подборов и 10 передач.

За «Атланту» трипл-дабл оформил Трей Янг (42 очка, 13 подборов и 10 передач). По дабл-даблу в свой актив записали Джон Коллинс (17 очков и 14 подборов) и Алексей Лень (14 очков и 10 подборов).

«Атланта» потерпела второе поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал третью победу кряду.

В следующем матче «Атланта» сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Хьюстон» встретится с «Оклахома-Сити Тандер».