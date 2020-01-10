Дончич — о сравнении с Леброном: я и близко к нему не подобрался

Лидер «Даллас Маверикс» — защитник Лука Дончич отказывается сравнивать себя с одним из лучших игроков в НБА за последние десятилетия, форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. По словам словенца, он ещё далёк от высот, покорённых Джеймсом.
«Я и близко к нему не подобрался. Мне только 20 лет, и я провожу второй сезон в лиге. Случиться может всё что угодно, но мне нужно многое доказать», — приводит слова Дончича официальный сайт «Даллас Маверикс».
По итогам минувшего сезона Дончич был признан лучшим новобранцем лиги. В нынешнем чемпионате он один из лучших игроков, после двух туров голосования болельщиков на Матч всех звёзд, за словенца отдали более 3 млн голосов.
В нынешнем регулярном чемпионате Дончич набирает в среднем 29,6 очка, собирает 9,7 подбора и совершает 9,0 передачи.
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