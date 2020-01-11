Итудис: мы очень многое позволяли «Баварии»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией».



«Мы доминировали в первой половине. Смогли добиться довольно большого преимущества для такой игры – «+20». Но «Бавария» хорошо отреагировала. При всём уважении к сопернику, мы очень многое ему позволяли, особенно в бросках после получения, которые они искали и попадали – после пик-н-попов, скидок. В эти моменты справиться не удалось, но я должен поздравить игроков. Мы приехали сюда с короткой ротацией в задней линии. У нас много травм, но в ключевые моменты мы сохраняли спокойствие.

Сейчас важно собирать победы. Мы пропустили 52 очка во второй половине, 27 – в третьей четверти. Не забывайте, что мы позволили соперникам набрать всего 25 очков в первой половине, когда проделали большую работу. Для нас это станет хорошим уроком. Надо разобраться во всём детально», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.