Харден набрал 20 000-е очко в карьере

В Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Миннесоту Тимбервулвз».

На момент написания новости проходит четвёртая четверть. Счёт в матче 129:91 в пользу хозяев.

Американский защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в этом матче смог набрать 20 000-е очко в карьере. Перед матчем у Хардена было в активе 19 990 очков. В первой половине матча ему удалось набрать 22 очка и преодолеть отметку в 20 000 очков за карьеру.

Джеймс Харден стал пятым действующим игроком НБА, который смог достичь отметки в 20 000 очков и по этому показателю присоединился к Леброну Джеймсу, Кевину Дюрэнту, Кармело Энтони и Винсу Картеру