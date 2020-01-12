Харден набрал 20 000-е очко в карьере
В Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Миннесоту Тимбервулвз».
На момент написания новости проходит четвёртая четверть. Счёт в матче 129:91 в пользу хозяев.
Американский защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в этом матче смог набрать 20 000-е очко в карьере. Перед матчем у Хардена было в активе 19 990 очков. В первой половине матча ему удалось набрать 22 очка и преодолеть отметку в 20 000 очков за карьеру.
Джеймс Харден стал пятым действующим игроком НБА, который смог достичь отметки в 20 000 очков и по этому показателю присоединился к Леброну Джеймсу, Кевину Дюрэнту, Кармело Энтони и Винсу Картеру
Читайте также
- 12 января 2020
-
03:11
-
00:51
- 11 января 2020
-
23:36
-
22:23
-
21:59
-
20:49
-
19:07
-
17:59
-
16:54
-
15:51
-
14:35
-
13:30
-
12:19
-
11:37
-
10:15
-
09:57
-
09:30
-
09:03
-
08:29
-
08:29
-
08:23
-
07:32
-
07:19
-
06:53
-
06:25
-
06:18
-
05:57
-
01:50
-
01:01
-
00:31
- 10 января 2020
-
23:16
-
22:37
-
21:52
-
20:39
-
19:43
Партнерский контент